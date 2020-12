Clin d’oeil : Free tacle Red by SFR et ses augmentations de tarif sur le mobile

Sans armes, ni haine, ni violence.

Tout en finesse. La marotte de Red by SFR d’augmenter automatiquement le forfait de ses abonnés mobile en échange de data fait sourire Free. De nombreux abonnés mobile Red by SFR verront leur forfait augmenter de 3€ dès le mois prochain, en échange de quelques gigas en plus sur leur enveloppe data. La pratique n’est pas au goût de tout le monde et Free veille sur les mécontents.

C’est une pratique qu’affectionne particulièrement Red et Bouygues Telecom : annoncer une hausse de tarif, parfois en permettant de la refuser et d’autre fois non. Si elle est légale, le fait d’en être averti par mail et surtout, les cas où aucun refus n’est possible est très souvent critiqué. Dans le cas présent, l’augmentation de data varie selon l’offre de l’abonné, mais certains considèrent que 3€ de plus par mois, pour 10 Go supplémentaire, c’est dépasser les bornes.Comme souvent sur les réseaux sociaux, un internet a alors appelé à l’aide les concurrents de son opérateur et Free a répondu présent.

Bonjour, nous on dit que ça fait cher le giga 😋 : https://t.co/diYaCkl6Q4 Free (@free) December 28, 2020

Pas d’attaque, pas de critique acerbe, non. L’opérateur de Xavier Niel a opté pour la sobriété, se permettant simplement un jugement subjectif : “Nous on dit que ça fait cher le giga“, accompagné d’un petit emoji serein… sans oublier le lien vers son site web et ses forfaits. Tacle maîtrisé, ça joue !