Freebox Pop et mini 4K : découvrez “I Am Old School”, la radio pour les fans de son Hip-hop et RnB

Amateurs de Hip-hop et R’nB, voici l’application I Am Old School disponible gratuitement sur les Freebox Pop et Freebox mini 4K. Elle diffuse 24 heures sur 24 et sans publicité.

I Am Old School est une station de radio diffusant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des sons Hip-hop et RnB, des sons parmi lesquels des titres de 2Pac, Brandy, Dr Dre, Jay-Z, Mary J Blige, Nas (que l’on connait notamment à travers son featuring avec NTM) ou encore Shaggy. La programmation inclut par ailleurs des chroniques sur l’histoire du Hip-hop, ainsi que du mix DJ en direct le week-end.

Disponible depuis le navigateur Web sur ordinateur, I Am Old School l’est également au travers d’une application sur le Play Store de Google, se rendant ainsi accessible sur les players Freebox Pop et mini 4K. Petit tour (rapide, vous le verrez) du propriétaire.

Installer l’application

Il faut tout d’abord installer l’application “I Am Old School”, proposée gratuitement et pesant quelques mégaoctets. Une légèreté qu’il s’explique assez vite.

Une interface qui va droit au but

En effet, l’application va à l’essentiel : le son. Son interface se présente comme un gros lecteur audio avec le titre du morceau en cours de lecture et l’interprète au centre, le bouton de lecture/pause dans la partie gauche et la pochette de la chanson de l’album ou du single dans la partie droite. En bas, on trouve un bandeau avec deux gros boutons pour basculer les deux canaux disponibles. Pas de paramètres où personnaliser son expérience ou perdre son temps (c’est selon). Le tout est pilotable avec la croix multidirectionnelle de la télécommande, en se baladant à l’aide des flèches et activant le peu de boutons à l’écran.

Le premier des deux gros boutons en bas donne ainsi accès à un flux “Old School Hip Hop”, avec la promesse d’un hip-hop strictement old school.

Le second permet de charger le flux “90”s R&B Classic” pour écouter des grands classiques du RnB des années 90.

Durant nos tests, pas de temps d’attente, que ce soit lors de la mise en lecture/pause du flux ou lors du basculement entre les deux canaux. Tout était parfaitement fluide, quasi instantané.

VERDICT

Application légère et gratuite, interface épurée qui va à l’essentiel, programmation variée et absence de publicité, voilà une application dont il serait assez dommage de vous priver si vous aimez le son Hip-hop et RnB.