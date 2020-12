Free a enfin repris les livraisons de Freebox Delta + Pop, mais tout le monde n’est pas logé à la même enseigne

Les livraisons de Freebox Delta + Pop ont repris, mais ca reste encore très timide

L’offre Freebox Delta + Pop est celle qui rencontre proportionnellement le plus de succès, même davantage que l’offre Freebox Pop “classique”. Mais le revers de la médaille est que cette offre affiche des retards de livraison conséquents. Cela se compte en mois pour les abonnés qui ont demandé une migration, mais le problème est enfin réglé pour les nouveaux abonnés.

Les raisons de ces retards ne sont pas dues à un problème de stock de Player Pop puisque les envois de Freebox Pop se font dans les délais, que ce soit en migration ou nouvel abonnement. Il s’agit donc visiblement d’un problème de stock de Server Freebox Delta. Free n’avait visiblement pas anticipé le succès de l’offre Freebox Delta Pop.

Mais l’opérateur avait indiqué il y a 2 semaines avoir reçu une cargaison de Server Delta et que les livraisons Freebox Delta + Pop étaient reparties depuis lundi 23 novembre et qu’elles allaient revenir à des délais habituels de livraisons.

Les nouveaux abonnés sont maintenant livrés en temps normal

Comme on peut le constater sur le site de freebox.toosurtoo, cette offre est celle qui rencontre proportionnellement le plus de succès, même davantage que l’offre Freebox Pop “classique”. Mais la bonne nouvelle est qu’il n’y a désormais quasiment plus de retard de livraison pour les nouveaux abonnés. Il y a 15 jours, seuls 70% des nouveaux abonnés Freebox Delta + Pop, il sont maintenant 95%. Et le délais d’attente n’est désormais plus que de 2 semaines environ.

Situation au 7 décembre des demandes et réceptions des offres Freebox Pop, pour les abonnés inscrits sur freebox.toosurtoo.

Des délais toujours à rallonge pour les abonnés en migration

Si le problème est réglé pour les nouveaux abonnés, ce n’est toujours pas le cas des abonnés qui migrent vers la Freebox Delta + Pop. En effet les abonnés en migration depuis le 28 juillet n’ont toujours pas vu la couleur de leur nouvelle box, et cela n’a pas évolué depuis 2 semaines.. Mais pour ces abonnés, c’est un moindre mal puisque tant que la migration n’est pas effective, l’ancienne Freebox fonctionne toujours.