Clap de fin anticipé pour cette chaîne culte qui disparaît pour toujours des Freebox et de Free TV

Alors que sa fermeture officielle était programmée pour le 30 juin, MCM a déjà cessé d’être diffusée sur les Freebox et sur Free TV. La chaîne musicale emblématique des années 90 et 2000 a disparu avec quelques jours d’avance, tandis que MCM Top reste pour l’instant accessible.

La page se tourne un peu plus tôt que prévu. Alors que le groupe M6 avait annoncé la disparition définitive de MCM au 30 juin 2026, la chaîne a déjà quitté les offres de Free. Selon nos constatations, MCM n’est désormais plus accessible sur les Freebox ni sur le service Free TV, mettant un terme anticipé à près de 37 ans d’histoire.

Présente sur le canal 87 chez Free, MCM faisait partie des chaînes incluses avec TV by Canal sur les Freebox Pop, Révolution avec TV by Canal, Delta et Ultra. Elle pouvait également être souscrite à la carte pour 1,49 euro par mois. Sa disparition intervient finalement quelques jours avant la date de fermeture officiellement annoncée. Lancée en 1989 sous le nom de Monte-Carlo Musique, la chaîne avait marqué plusieurs générations avant de progressivement évoluer vers la pop culture et les musiques urbaines. Rachetée en 2019 par le groupe M6 lors de la reprise du pôle télévision de Lagardère, elle n’aura finalement pas survécu aux profondes mutations du paysage audiovisuel.

Cette disparition s’inscrit dans une tendance plus large. Fin 2025, plusieurs chaînes musicales du groupe Paramount avaient déjà cessé d’émettre en France, dont MTV Hits, MTV 00s, MTV 80s, MTV 90s et MTV Club. Pour autant, tout n’a pas disparu du côté des chaînes musicales du groupe M6. MCM Top, orientée vers les hits, est toujours diffusée chez Free sur le canal 271 et reste accessible à l’ensemble des abonnés Freebox disposant du service TV.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox