C’est officiel, Xavier Niel se lance en trio à l’assaut du secteur de la consommation

Le magnat des télécoms s’allie à Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari pour se lancer dans une nouvelle aventure, avec un nouveau SPAC. Objectif, devenir un acteur européen important dans la production et la distribution de biens de consommation durables.

Créer un nouveau leader européen à grands coups d’acquisitions, c’est le nouveau projet de Xavier Niel. Le fondateur de Free a annoncé hier, avec son comparse Mathieu Pigasse (qui a également co-fondé Mediawan) la création de 2MX Organic, une structure spéciale tournée vers le secteur de la consommation, confirmant ainsi les informations de Bloomberg.

Les deux actionnaires du journal Le Monde, font également équipe avec Moez-Alexandre Zouari, propriétaire d’un groupe exploitant 200 Franprix et Monop’. L’homme d’affaires franco-tunisien est également devenu, fin 2019, actionnaire de référence du groupe Picard Surgelés, comptant plus de 1000 magasins dans le monde. Il occupera d’ailleurs le poste de directeur général au sein du SPAC. Les trois hommes d’affaires possèderont 20% du SPAC, et ont investi chacun 2 millions d’euros.

Un SPAC pour les consommateurs responsables

L’objectif de 2MX Organic est de créer un “acteur européen de la consommation durable, alternative et responsable“. “Les modes de vie et de la consommation sont en train d’être révolutionnés par la conjonction de trois crises, économique, énergétique et sanitaire” explique Matthieu Pigasse. Le trio veut “encourager et accélérer la transition vers ce nouveau monde où les Européens pourront consommer mieux, à un prix accessible, en quantité suffisante en toute sécurité et dans le respect du bien être animal” et “sortir du modèle hérité des années 1970″.

Xavier Niel résume ainsi l’atout de son SPAC : ” face aux industriels et aux distributeurs établis est que nous partons d’une page blanche pour construire un modèle alternatif et casser la logique qui a abouti à des aberrations sur toute la chaîne, de la production agricole à la distribution, avec des salades composées qui font le tour du monde avant d’arriver dans nos assiettes”.

Dans les pages du Figaro, Moez-Alexandre Zouari explique que la première acquisition en sera pas nécessairement celle d’un distributeur : ” ce pourra être un industriel ou une société de service. Nous ne nous interdisons rien, et nous regardons tout.“. Au total, une dizaine de sociétés sont dans le viseur du trio d’hommes d’affaires, et de nombreuses autres acquisitions sont à prévoir.

Déjà une première levée de fonds

Le Spac ne perd pas de temps et lance dès aujourd’hui une première levée de fonds d’un montant de 250 millions d’euros extensible à 300 millions auprès d’investisseurs qualifiés. Ces derniers devront investir au minimum un million d’euros et l’opération devrait prendre fin dès le 7 décembre 2020 à 17h. Par ailleurs, 2MX Organic,a obtenu l’autorisation de l’Autorité des Marché Financiers samedi pour son introduction à la bourse, prévue le 9 décembre prochain.

Pour rappel, un SPAC est une société qui est constituée dans le seul but de lever des capitaux par le biais d’une introduction en bourse avec comme objectif une acquisition ou une fusion future dans un secteur particulier. Mediawan est un Spac, mais le groupe va bientôt être retiré de la Bourse.

Source : Le Figaro (version papier)