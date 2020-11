Univers Freebox prépare un nouvelle vidéo U-FAQ : posez-nous vos questions et n’hésitez pas à aborder tous les thèmes, même ceux qui fâchent !

Nous préparons un nouvelle vidéo U-FAQ notre chaîne YouTube, pour que vous puissiez un peu mieux connaître l’envers du décor d’Univers Freebox, et nous vous proposons d’y participer.

Vous nous posez régulièrement beaucoup de questions au sujet d’Univers Freebox en tant que site d’information et association d’abonnés. Pour répondre à tout le monde, nous vous proposerons la semaine prochaine un nouveau numéro de U-FAQ, où la FAQ mensuelle d’Univers Freebox.

Le principe est très simple : c’est une foire aux questions. Dans les commentaires de cet article, vous êtes libres de nous soumettre vos interrogations, quelles qu’elles soient ! Du fonctionnement d’Univers Freebox aux questions plus personnelles que vous voulez poser aux membres de l’équipe, qu’ils soient journalistes, développeurs, réalisateurs, accompagnateur(s) numérique, que ca concerne nos relations avec Free, la façon dont nous obtenons nos informations ou encore les rapport que nous avons avec les autres opérateurs vous avez carte blanche !

Et n’hésitez surtout à aborder les thèmes qui fâchent ou encore à proposer des améliorations que vous souhaitez que l’on apporte. Il s’agit avant tout de vous permettre de découvrir un peu les coulisses d’Univers Freebox, dans un cadre plus informel qu’à travers un article ou nos émissions. Nous effectuerons une sélection puis y répondrons tous ensemble dans une vidéo sur notre chaîne YouTube la semaine prochaine. A vos claviers et rendez-vous la semaine prochaine, le dimanche 6 décembre !

Vous pouvez retrouvez les 2 premiers numéros de U-FAQ ci dessous, avec les premières questions auxquelles nous avons répondu :