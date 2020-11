Un nouveau smartphone reconditionné débarque chez Free Mobile et ce n’est pas ce que vous croyez

Free Mobile joue enfin la carte de l’ouverture en matière de smartphones reconditionnés dans sa boutique en ligne. Apple n’est plus seul, Samsung le rejoint. Bonjour au Galaxy S9 Duos.

Si depuis février 2019, Free Mobile propose uniquement des iPhone recondtionnés, ce n’est désormais plus le cas. L’autre marque star sur ce segment a fait ce week-end son entrée dans la boutique en ligne de l’opérateur, à savoir Samsung.

Reconditionné par le leader du secteur en France Recommerce, le Samsung Galaxy S9 Duos (Dual SIM) 64 Go, est nouvellement proposé par l’opérateur en grade A à 349€ en achat comptant mais aussi en 4 fois sans frais à 88€ à la commande puis 3 fois 87€. Il est aussi possible de l’acquérir en 24 fois sans frais, soit 157€ à la commande puis 24 fois 8€ sans frais.

Annoncé le 25 février 2018 par géant sud-coréen, le Samsung Galaxy S9 tient toujours la route aujourd’hui et dispose d’un écran 5,8 pouces Super Amoled HDR, d’une batterie de 300 mAh et d’un objectif 12 mégapixels à double ouverture (f/2,4 et f/1,5 laissant mieux passer la lumière et également capable de modifier la taille de l’iris du smartphone).

Une coque recyclée et recyclabe offerte sur l’iPhone 8 reconditionné

Free Mobile continue de penser à l’environnement en offrant pour tout achat d’un iPhone 8 reconditionné grade A à 369€, une coque recyclée et recyclabe d’une valeur de 19,90€. On appréciera le geste !