Les clients Free Réunion impactés par l’incendie au Maïdo

Des abonnés Free, Orange/Zeop et SFR Réunion sont impactés par l’incendie d’un site mobile au bord de falaise au Maïdo.

L’incendie de cette installation, située dans le parc national de La Réunion, dans la commune de Saint-Paul, s’est déclenché dans la nuit de vendredi à samedi. L’envoi d’une douzaine d’engins, des hélicoptères bombardiers d’eau, du Dash et de 80 sapeurs-pompiers sur place sont toujours mobilité face à cet incendie depuis maintenant plus de 36h. Ce sinistre a déjà entrainé une perte de 40 hectares de forêts, et par cause à effet des équipements des opérateurs mobiles en bord de falaise qui coupe actuellement du monde les habitants de Mafate.

Si certains opérateurs annoncent déjà être prêt à remplacer les équipements endommagés, afin de rétablir au plus vite le réseau mobile aux habitants de Mafate, pour l’heure la priorité est de stopper cet incendie qui donne du fil à retordre aux pompiers.