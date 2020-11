Iliad(Free) renforce les capacités de Jaguar Network en vue du lancement de ses offres sur le marché des entreprises

La branche B2B de la maison-mère de Free a annoncé hier la construction de son troisième datacenter, à Lyon. Un renforcement qui “préfigure l’arrivée prochaine du groupe dans le marché de l’entreprise” explique Iliad.

Et de trois ! Jaguar Network, rachetée en janvier 2019 par Iliad, se lance dans la construction d’un nouveau centre de données dans la région lyonnaise. Cette nouvelle installation sera spécialisée dans la ville intelligente (smart city) et les enjeux de l’IA et du big data. Un grand pas pour la filiale d’Iliad, qui se prépare au lancement de ses offres pour professionnels.

Après le rachat du centre données de DCfoData en 2018 et la construction de son dataceter Rock en 2019, la branche B2B d’Iliad se lance dans un nouveau chantier à Lyon. « Ce qui motive la construction d’un troisième datacenter à Lyon est la forte demande de préserver la souveraineté de l’hébergement des données, en proximité immédiate », explique la direction de Jaguar Network. Son offre de cloud hybride sera ainsi musclée, puisque les architectures d’hébergement seront réparties sur trois sites actifs au lieu de deux. De quoi “adresser des demandes en provenance de toute la métropole lyonnaise et de sa région, peu importe la position géographique, tout en garantissant la diversification et la sécurité de l’alimentation électrique.“

Autre intérêt pour ce nouveau centre de données : éviter un engorgement des capacités de stockage de Jaguar Network. ” Notre datacenter à Limonest arrive aujourd’hui à saturation. Quant à Rock, le site basé à Lyon 8e, il se remplit plus vite que prévu. ” explique Nicolas Pitance, directeur des datacenters. Le tout avec une ambition dépassant les frontières des Bouches-du-Rhône. Cette nouvelle installation sera interconnectée aux opérateurs internationaux de premier rang ainsi qu’aux opérateurs nationaux et régionaux. De quoi “accompagner les nouveaux usages et la transformation de la ville en optimisant la connectivité“.

“Ce nouveau datacenter […] aura pour vocation de créer de nouveaux partenariats avec l’écosystème et d’ouvrir de nouvelles opportunités pour un bassin d’emploi en pleine mutation ” explique l’état-major d’Iliad. De quoi attendre un lancement prochain sur le marché pro pour la maison-mère de Free. Une arrivée sur le marché déjà teasée en septembre dernier. En effet, lors de la présentation de ses résultats semestriels, Free avait également annoncé le lancement de ses offres pour les professionnels “dans les semaines à venir“.

Et comme pour les précédents secteurs où Free est apparu (le mobile et le fixe), l’opérateur a bien l’intention de révolutionner le marché des entreprises, comme l’affirmait Thomas Reynaud en octobre dernier. Avec notamment plusieurs gros événements gaming bien réussis à son actif, comme par exemple le ZEvent 2020, la filiale de Free peut déjà se targuer d’avoir bonne réputation. Encore un peu de patience pour découvrir les nouvelles offres Free pour entreprises.

Source : Zdnet