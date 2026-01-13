Débits, latence, Wi-Fi : Bouygues Telecom l’emporte haut la main sur l’Internet fixe en 2025, Orange et Free suivent à distance

Le spécialiste des mesures de performances réseau nPerf vient de publier son baromètre annuel des connexions Internet fixes en France pour l’année 2025. Basée sur des millions de tests réalisés par les utilisateurs, cette étude consacre Bouygues Telecom comme l’opérateur offrant la meilleure performance globale sur le fixe, dans un contexte de forte montée en puissance du très haut débit et du Wi-Fi 7.

Bouygues Telecom, leader incontesté de l’Internet fixe en 2025, selon le baromètre nPerf des connexions Internet fixes couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2025, l’opérateur arrive en tête du classement global, avec un score moyen de 162 106 nPoints, devant Orange, Free et SFR.

Bouygues telecom se distingue sur l’ensemble des indicateurs clés mesurés par nPerf. Il affiche le meilleur débit descendant moyen du marché, à 491 Mb/s, ainsi que le meilleur débit montant, à 371 Mb/s. À cela s’ajoute la latence la plus faible, avec 12,3 ms, un critère déterminant pour les usages exigeants comme le jeu en ligne ou la visioconférence. Le FAI obtient également les meilleurs résultats en navigation web et en streaming vidéo, traduisant une expérience utilisateur particulièrement homogène.

Orange et Free au coude-à-coude derrière le leader

Derrière Bouygues Telecom, Orange se hisse à la deuxième place du classement général avec 156 650 nPoints. L’opérateur historique se distingue par une offre équilibrée, notamment en matière de latence et de qualité de navigation, confirmant la solidité de son réseau fixe sur l’ensemble du territoire. “Orange propose la deuxième meilleure latence du marché (14,6 ms) et de solides performances en navigation web (86,6%) et streaming vidéo (87,7%)”, indique le baromètre.

Free complète le podium, avec 154 936 nPoints. L’opérateur de Xavier Niel se démarque surtout par ses débits élevés, en particulier en téléchargement où il se classe deuxième avec une moyenne de 451 Mb/s. Free confirme ainsi sa stratégie axée sur la puissance brute, même s’il reste légèrement en retrait sur certains critères de qualité perçue. SFR ferme la marche, avec 147 909 nPoints, mais nPerf souligne néanmoins une progression notable des performances de l’opérateur sur l’année, en particulier sur les débits montants et descendants.

Le Wi-Fi 7, grand accélérateur des performances en 2025

L’édition 2025 du baromètre met également en lumière un tournant technologique majeur : la généralisation du Wi-Fi 7 dans les box des principaux opérateurs. Selon nPerf, chaque nouvelle génération de Wi-Fi apporte un gain significatif de performances, le Wi-Fi 7 permettant presque de doubler les débits par rapport au Wi-Fi 6, à condition de disposer d’une offre fibre adaptée

Sur ce terrain aussi, Bouygues Telecom domine les performances Wi-Fi pour la 7ème fois consécutive, en s’imposant sur tous les indicateurs mesurés : débits, latence, navigation et streaming. L’opérateur conserve ainsi sa première place sur le Wi-Fi pour la septième année consécutive, un point largement mis en avant dans le communiqué accompagnant la publication du baromètre

Au-delà du classement, nPerf souligne une amélioration générale des performances de l’Internet fixe en France. En un an, les débits descendants ont progressé de 25 % en moyenne, les débits montants de 26 %, tandis que la latence a reculé de près de 9 %, tous opérateurs confondus. Cette dynamique s’explique par la concurrence accrue entre les opérateurs, la montée en gamme des box Internet et la poursuite des investissements dans les réseaux fibre et les équipements domestiques.

Pour nPerf, l’année 2025 marque une étape clé, mais 2026 pourrait encore rebattre les cartes, avec la montée en charge progressive du Wi-Fi 7, des offres multi-gigabit et des usages toujours plus gourmands en bande passante. Dans ce contexte, si Bouygues Telecom conserve une avance nette, la pression concurrentielle exercée par Orange et Free pourrait continuer à tirer l’ensemble du marché vers le haut, au bénéfice direct des consommateurs.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox