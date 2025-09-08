SFR : 400 000 clients restent sur son réseau obsolète, l’opérateur prévient qu’il va l’éteindre

Il ne reste plus grand monde sur le réseau câble de SFR, et l’opérateur poursuit sa campagne de rappel pour passer à la fibre.

Le compte à rebours est lancé : SFR a confirmé que son réseau câble coaxial, vestige des années 1990, cessera définitivement de fonctionner le 31 décembre 2025. L’opérateur a commencé à prévenir ses derniers abonnés, encore environ 400 000 foyers concernés, principalement en Île-de-France et dans les DOM, d’après le Parisien.

Lancé dans les années 1990, le câble avait marqué une avancée majeure, permettant de combiner bouquet TV et accès Internet bien plus rapide que l’ADSL. Mais après avoir transité entre UPC, Noos, puis Numericable, ce réseau a fini par être intégré à SFR. Longtemps défendu comme alternative à la fibre, il n’a pas résisté à la montée en puissance de cette dernière, plus performante et moins coûteuse à entretenir.

400 000 abonnés encore concernés

Selon les derniers chiffres, ils étaient encore 600 000 à l’été 2024, et l’opérateur avait déjà prévenu une première salve de courriers pour prévenir. Le nombre a depuis chuté, avec environ 100 000 migrations vers la fibre depuis janvier 2025. Les courriers envoyés par SFR visent en priorité les abonnés situés dans des communes déjà couvertes par la fibre, comme Paris, Clichy, Neuilly-sur-Seine, Vincennes ou Nogent-sur-Marne. En Guadeloupe et en Martinique, des foyers restent également concernés.

Tous les abonnés câble devront basculer vers une autre offre avant la fin de l’année. Passé le 31 décembre 2025, les contrats seront automatiquement résiliés et la facturation stoppée. Seuls les accords conclus avec certaines copropriétés continueront encore quelque temps. La migration vers la fibre implique parfois l’installation de nouveaux équipements et, si nécessaire, l’intervention d’un technicien. Ces frais d’installation sont toutefois pris en charge par l’opérateur choisi, ce qui devrait faciliter la transition. Avec l’extinction du câble, après celle annoncée du réseau cuivre, une nouvelle page de l’histoire d’Internet en France se tourne définitivement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox