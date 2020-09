Freebox Connect, l’application pour gérer son Wi-Fi facilement, se met à jour sur iPhone

Les bêta-testeurs sur iPhone peuvent dès à présent bénéficier d’une nouvelle mise à jour de Freebox Connect sur Testflight.

On améliore la compatibilité et on saupoudre avec une nouvelle fonctionnalité. Avec l’arrivée d’iOS 14, les développeurs ont réalisé une nouvelle version estampillée 1.1.1 (3833) sur le programme de bêta-test d’iOS, TestFlight.

Il est dorénavant possible, comme sur Android depuis peu, de supprimer un ancien player via sa fiche détaillée, à condition d’être sur la version 4.2.5 de votre server (redémarrer la box si nécessaire). Et pour les utilisateurs du nouvel OS d’Apple lancé cette semaine, l’accès au réseau local, utile pour trouver une Freebox, nécessite désormais une permission, qui a été ajoutée.

Une mise à jour plutôt mineure, mais nécessaire pour les bêta-testeurs étant passés sous iOS 14. Vous pouvez retrouver notre présentation assez complète de Freebox Connect dans notre tuto video ci-dessous, où si vous préférez lire, voici quelques liens.