Free Mobile baisse la data et le prix de son forfait “Série Free” mais inclut plus de gigas à l’étranger

Free Mobile propose cette semaine une nouvelle formule pour son forfait Série Free, 70 Go en France métropolitaine et 10 Go en roaming, à 12,99€/mois pendant 1 an. Les opérateurs proposent aujourd’hui des offres mobiles très similaires.

Après avoir baissé la quantité de data en roaming de son offre “Série Free” la semaine dernière sans changer son prix, l’opérateur décide aujourd’hui de rajouter 2 Go à l’étranger tout en diminuant de 10 Go la data incluse en France Métropolitaine. Cette fois, le tarif est revu à la baisse. Disponible jusqu’au 22 septembre, l’offre comprend désormais 70 Go dans l’hexagone, 10 Go en roaming sans oublier les appels, SMS et MMS en illimité. Le tout pour 12,99€/mois soit 1 euro de moins que la formule proposée précédemment.

Au-delà de la première année, les abonnés basculeront automatiquement sur le Forfait Free avec enveloppe data de 100 Go à 19,99 euros par mois ou avec data illimitée à 15,99 euros par mois pour les abonnés Freebox.

A titre de comparaison, Sosh propose actuellement une offre 60 Go à 13,99€/mois (8 Go en roaming). Bouygues Telecom séduit avec un forfait 80 Go à 13,99€/mois (10 Go en roaming) et Red By SFR propose une offre identique en matière de data à 14€. La bataille des promos bat toujours son plein. Force est de constater que Free Mobile tente toutes les formules semaine après semaine, visiblement pour s’aligner au mieux sur les offres de ses rivaux, également fluctuantes. A ce jeu là, Bouygues Telecom est pour le moment en première position, recrutant davantage que ses rivaux sur ce segment. SFR suit devant Free en nette amélioration au deuxième trimestre 2020. Derrière, Orange et Sosh peinent à tenir le rythme.