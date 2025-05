Disparition de Curtis Newton, modérateur historique du forum Univers Freebox

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Frédéric, connu sous le pseudonyme de Curtis Newton, modérateur emblématique du forum d’Univers Freebox, survenu le 24 octobre dernier à l’âge de 49 ans.

Bénévole dévoué depuis plus de dix ans, Curtis Newton a accompagné des milliers d’abonnés Free à travers ses réponses, son écoute et son engagement quotidien sur le forum. Il faisait partie des piliers de notre communauté, un de ceux sur qui l’on pouvait toujours compter pour aider, expliquer, orienter… toujours dans un esprit de bienveillance et de rigueur. Beaucoup de vous ont certainement eu l’occasion de trouver de l’aide auprès le lui en cas de problème ou de question sur votre abonnement Free et même au delà.

Nous ne comprenions pas son absence ces derniers mois, et nous venons seulement d’apprendre la raison de son silence, qui nous touche profondément.

Son implication sincère restera dans la mémoire de tous ceux qui ont croisé son chemin sur le forum d’Univers Freebox.

À sa famille, à ses proches, à tous ceux qui ont échangé avec lui et l’ont apprécié, nous adressons nos pensées les plus sincères.

La conseil d’administration, la rédaction, toute l’équipe de bénévoles et de salariés d’Univers Freebox

