Free lance dès aujourd’hui une nouvelle vente privée

Free Mobile proposera dès ce soir sur Veepee une nouvelle offre avec un smartphone offert.

Après avoir lancé la semaine dernière une offre Freebox Révolution avec TV by Canal à 9,99€ par mois pendant un an sur Veepee, Free récifive aujourd’hui dès 19h sur le site d’e-commerce avec une vente privée mobile. L’offre sera disponible jusqu’au samedi 29 août. Il s’agira du forfiat mobile Free 100 Go à 19,99€/mois avec un smartphone offert. Selon l’image d’illustration, il devrait s’agir de l’Oppo A9 2020 128 Go Bleu Cobalt. Le rendez-vous est pris.