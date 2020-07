Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : plus de débit montant pour les abonnés, mise à jour des Freebox, migration ouverte vers l’offre Delta avec Player Pop

Free Mobile aa lancé une nouvelle vente privée sur Veepee avec un smartphone inédit offert. Il s’agit du forfait Free 100 Go proposé au tarif habituel, soit 19,99€/mois ou 15,99€/mois pour les abonnés Freebox, avec un engagement de 24 mois. En passant commande sur le site de e-commerce, vous recevrez gratuitement également un Nokia 5.3, 64 Go et coloris Gris foncé (d’une valeur de 199€). L’offre est valable jusqu’au 28 juillet. Plus d’infos…

Free a augmenté à nouveau temporairement le tarif de son forfait Série Free, avec plus de data en France et à l’étranger. L’offre passe désormais à 13.99€/mois, pour 80 Go de data, SMS/MMS/appels illimités et pour la première fois une enveloppe de 10Go en roaming à l’international, avant de rebasculer au bout d’un an sur le forfait Free 100 Go. La promotion est disponible jusqu’au 28 juillet prochain. Plus d’infos…