Les offres Freebox sont-elles devenues plus complexes ? la prochaine Freebox, déjà ringarde ? Vos meilleures réactions à l’actu Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

La Freebox Pop chamboule les offres de Free, au point de s’y perdre ?

Avec sa nouvelle box, Free a revu ses offres en supprimant par exemple la Freebox One, mais aussi en proposant une offre Delta S avec option Player Pop. Freebox Révolution, Freebox mini 4K, jusque là tout va bien, mais Freebox Delta avec player Pop ou avec Player, abonnement Pop, Delta S avec Pop ou non… A la fin, faudra-t-il un nouvel accessoire pour s’y retrouver ? Ozf77 a une idée derrière la tête. Et vous, que pensez vous des offres Free ? On s’y perd ou c’est clair ?

Free s’attelle déjà à une nouvelle Freebox, serait-elle déjà has-been ?

Dans une interview pour Univers Freebox, Xavier Niel explique que la conception de la prochaine Freebox est lancée mais avec seulement des premières ébauches. A priori, cette box ne sera pas dématérialisée et comprendra donc un player. Ce qui, pour certains Freenautes, ne semble pas vraiment en accord avec une vision d’avenir.

Notamment avec la démocratisation progressive des TV connectées, ce vers quoi Bouygues tend avec sa dernière offre Bbox SmartTV. Qu’en pensez-vous, le dématérialisé, le véritable avenir de Free ?

50 000 abonnés à la Freebox Pop, ça fait combien ?

Xavier Niel a annoncé avoir franchi le cap des 50 000 abonnés à sa nouvelle box en deux semaines. Une belle performance, que Slim_Proof a voulu matérialiser pour qu’on se rende compte de la vitesse d’abonnement. Amusant calcul, que voici.

Le très haut débit en satellite, bon plan ?

Orange proposera des offres très haut débit par satellite partout en France dès janvier 2021, grâce à un partenariat d’envergure avec Eutelsat. L’avantage notamment derrière ce partenariat est la possibilité de proposer des offres très haut débit même en zone rurale. Mais certains sont assez sceptiques sur la technologie.

Martinou cependant rappelle qu’il faut comparer ce qui est comparable. Ici, on parle surtout d’une couverture énorme permettant l’accès à de bons débits dans des zones où la fibre tarde à arriver par exemple.

Free lance son camion, mais certains attendent autre chose !

Le camion fibre de Free est parti sur les routes de France vendredi dernier pour informer les futurs abonnés de l’arrivée de la fibre dans leur commune. Mais globo75 taquin et plus gourmand peut être, aimerait un autre type de camion… Mauvais métier, des pizzas fait par un opérateur, pas sûr qu’elles soient bonnes !