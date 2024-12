Freebox Ultra collector : Free annonce déjà des “stocks épuisés” à ses abonnés

La toute nouvelle Freebox Ultra n’est plus proposée en migration, quelques heures après son lancement.

Une box clairement “victime de son succès”, annonce Free sur l’espace abonné de clients cherchant à migrer vers la Freebox Ultra édition limitée lancée ce matin par l’opérateur.

En effet, il était possible pour les personnes détenant déjà une Freebox Révolution, mini 4K, Delta, Pop ou One de demander une migration vers la Freebox Ultra et d’ainsi recevoir le modèle collector, dans son design rouge et transparent, lancé ce matin pour les 25 ans de Free. Cependant, la section dédiée dans l’espace abonné affiche désormais un message qui a de quoi refroidir : l’opérateur explique en effet que la Freebox Ultra Edition Limitée n’est plus disponible, faute de stock.

Cependant, selon nos constatations, il est encore possible de la commande lors d’une nouvelle souscription à une offre Freebox Ultra ou Ultra. Les migrations étant parties en quelques heures à peine et Free annonçant des stocks “très limités”, il faudra se dépêcher si vous êtes intéressés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox