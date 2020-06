Free vous montre une nouvelle installation de pylône de téléphonie mobile avec l’aide d’un hélicoptère

Suivez l’installation d’un pylône de Free Mobile, grâce à une vidéo de 4 minutes. Étant donné la configuration du lieu d’implantation, l’opération a nécessité l’utilisation d’un hélicoptère, ce qui la rend plus impressionnante, mais nécessite également plus de précautions.

Certaines installations d’antennes se révèlent plus complexes et demandent plus de préparation que d’autres. Cela a notamment été le cas le 10 juin dernier, avec un pylône destiné à accueillir la 4G et la 5G de Free Mobile, à Triel-sur-Seine, dans le département des Yvelines. L’opérateur a en effet du procédé à l’héliportage du pylône, tout en assurant les sécurité des techniciens et des spectateurs au sol. Le choix d’un hélicoptère s’explique par la présence d’anciennes carrières souterraines et de récents effondrements de chaussée, ce qui s’avère problématique pour le passage d’une grue. Le pylône a été amené en plusieurs morceaux et assemblé tels des legos par les techniciens. Free nous fait d’ailleurs revivre ce moment à travers une vidéo de quelques minutes accompagnée d’explications :

Le 10 juin, les équipes de @freemobile ont installé une antenne mobile à Triel-sur-Seine (78) . L’intervention a demandé une préparation minutieuse, notamment pour l’héliportage du pylÃ’ne, nécessaire sur ce terrain calcaire fragile 💏#télécoms #mobile https://t.co/IvCHEAYigg Groupe iliad (@GroupeIliad) June 29, 2020

Fin mai, Free montrait également en images l’installation par héliportage d’un pylône au Casset, un village des Hautes Alpes situé dans le massif des Ecrins.