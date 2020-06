Free Mobile : quand l’arrivée d’une vraie couverture 4G fait des heureux

Eradiquer les zones blanches partout sur le territoire et généraliser la 4G, ça avance. Dans la Somme, les installations de pylônes s’intensifient.

Pour une fois, pas d’anti-ondes en travers leur chemin, Free et Orange vont d’ici la fin de l’année faire sortir de terre un pylône dans une petite commune de 700 âmes dans les Hauts-de-France. Le maire du Plessier-Rozainvilliers s’en félicite. Après avoir saisi la préfecture il y a 5 ans pour alerter sur d’éventuels risques de sécurité causés par l’absence de couverture mobile dans certains lieux comme à la cantine de l’école, à la salle des fêtes ou encore à la mairie, Patrick Goret va pouvoir passer le relais à son successeur sur une bonne note.

Une zone blanche de moins pour le plus grand bonheur des riverains et professionnels, rapporte le Courrier Picard. Au total dans la Somme, 12 antenne-relais 4G doivent voir le jour d’ici 2 ans dans le cadre du New Deal et du dispositif de couverture ciblée, lequel permet aux collectivités d’identifier les sites à construire sur leur territoire pour une couverture optimale.