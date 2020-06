Free et OCS vous offrent le 1er épisode d’une nouvelle série, directement sur la Freebox

Ainsi que vient de l’annoncer Free, il s’agit cette fois-ci de Perry Mason, dont la saison 1 est disponible en US+24 sur OCS. Produite par Robert Downey Jr (Avengers, Iron Man, Sherlock Holmes…), la nouvelle série d’HBO revient sur les origines du brillant avocat Perry Mason, héros des romans d’Earl Stanley Gardner. Los Angeles, 1932. La cité des anges est en plein essor tandis que le reste du pays se remet de la Grande Dépression. Perry Mason est alors un jeune et modeste détective privé torturé par la guerre essayant tant bien que mal de se remettre de son mariage brisé. Lorsque l’enlèvement d’un enfant tourne mal, Perry Mason se saisit de l’affaire et part en quête de vérité à travers Los Angeles. Son enquête va alors révéler une ville fracturée, rongée par le crime et la corruption.

Pour bénéficier du premier épisode gratuit, il suffit de vous rendre dans la section “Aktu Free” de votre Freebox puis de sélectionner “Perry Mason : épisode offert”. Cette offre est disponible jusqu’au 28 juin.