Free et le ballon rond, tentant ? des obligations en 4G+ pour les opérateurs etc. Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”. Free et le ballon rond, de quoi vous contenter ? L’opérateur de Xavier Niel prépare discrètement son application pour diffuser les moments clés de la Ligue 1 cet été. Avec 30 minutes de clips pour les meilleures actions de chaque match, cette offre pourrait bien contenter les amateurs de ballon rond, d’autant plus quand l’offre de Mediapro, actuel détenteur des droits, pourrait coûter 25€/mois. De plus, il est possible que cette application mobile soit offerte pour les abonnés Free (ou peut être pour certaines offres uniquement), de quoi vous faire envie ? Les obligations en 4G+ de l’Arcep, c’est pas encore assez pour certains Freenautes ! En marge de l’annonce des enchères 5G, l’Arcep a présenté de nouvelles mesures pour améliorer la couverture mobile. Notamment une obligation de couverture en 4G+ d’ici pour 75% des sites à 2022. Cependant, pour certains, ce n’est pas assez. et chaque opérateur devrait proposer à minima une 4G+. Très ambitieux comme plan, même si l’idée est séduisante. Le yo-yo du forfait Free Mobile énerve Free change son forfait intermédiaire à tout va. Cette semaine par exemple, le forfait est passé de 60 à 50Go , mais sans baisse de prix. Ce changement régulier et pas toujours compréhensible pour les abonnés, a le don d’agacer certains Freenautes. Les plats de nouilles et le travail de cochon sur la fibre, ça va bien 5 minutes ! L’Arcep va se pencher sur les sous-traitants effectuant un “travail de cochon” lors de l’installation de la fibre optique, et enjoint les opérateurs à sévir. Les expressions utilisées par le gendarme des télécoms ont inspiré nos lecteurs, notamment l’utilisation de l’analogie avec le “plat de nouilles”. Et pour les fans de jolies installations, DG33600 a un petit conseil pour vous ! Promis, il n’y a pas de piège, voici un petit aperçu d’une recherche Google ! 😉 Molotov fait débat La plateforme OTT a annoncé mettre en place sa nouvelle solution B2B, permettant par exemple ” de créer, gérer, héberger et éditorialiser des plateformes ” pour les différents acteurs potentiellement intéressés. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la perspective de l’arrivée de la technologie de Molotov sur les Freebox ne convainc pas tout le monde. Bon, ça manque un petit peu d’argument, mais ça reste du ressenti !