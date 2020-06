Free annonce l’ouverture demain de son 89e Free Center

Un nouveau Free Center ouvrira ses portes demain à Niort, dans les Deux-Sèvres.

Free comptera bientôt 90 boutiques… L’opérateur de Xavier Niel a annoncé l’ouverture de son 89e Free Center dans le centre-ouest de la France, plus précisément à Niort, chef lieu du département des Deux-sèvres. Un peu plus d’une semaine auparavant, Free lançait une nouvelle boutique à Bourges.

Demain, c’est l’ouverture de notre 89e boutique #Free, à #Niort ! 😎💏

L’équipe est prête à vous accueillir en toute sécurité !

Retrouvez l’ensemble de nos boutiques sur https://t.co/XvMp1x3tPS pic.twitter.com/HmnKIvn3DI Free (@free) June 18, 2020

Plusieurs autres inaugurations sont encore attendues à Montesson et Plaisir dans les Yvelines, à Toulon ou encore Toulouse (Blagnac) et Fréjus. Pour rappel, le 18 mai dernier, l’opérateur a réouvert la majorité de ses boutiques au quatre coins de la France avec la mise place de mesures sanitaires assurant la sécurité des visiteurs et des conseillers.