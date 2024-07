Comment suivre les Jeux Olympiques avec l’app OQEE by Free

Les Jeux Olympiques sont un événement incontournable pour les amateurs de sport à travers le monde.

Cette année, suivez chaque instant des compétitions directement depuis votre mobile ou votre télé grâce à l’application OQEE by Free. Voici tout ce qu’il faut savoir pour profiter pleinement de la couverture olympique proposée par Free.

Une couverture complète avec Eurosport

Eurosport, accessible via l’offre Max de Free, vous permet de suivre intégralement toutes les épreuves olympiques. Les abonnés à l’offre Max bénéficient d’une diffusion de qualité supérieure et de nombreux avantages :

Basic avec Pub : 2 écrans simultanés, Full HD, 3 mois inclus, 5,99 €/mois.

Standard : 2 écrans simultanés, Full HD, jusqu’à 30 contenus hors connexion, 10 chaînes TV incluses, 9,99 €/mois.

Premium : 4 écrans simultanés, Full HD ou 4K, son Dolby Atmos (selon disponibilité), jusqu’à 100 contenus hors connexion, 10 chaînes TV incluses, 13,99 €/mois.

Pour profiter de cette offre, rendez-vous sur le canal 136 de votre télévision via le Player TV Freebox ou connectez-vous à votre Espace Abonné.

Diffusion sur France TV

France TV propose également une diffusion exhaustive des Jeux Olympiques sur plusieurs de ses chaînes :

France 2 : Suivez en direct les performances des athlètes français.

France 3 : Revivez les meilleurs moments des sports collectifs.

France 5 : Visionnez les épreuves durant les décrochages info.

L’app mobile OQEE by Free : votre compagnon Olympique

Pour ceux qui préfèrent suivre les Jeux Olympiques en déplacement, l’application mobile OQEE by Free est parfaite. Accessible à tous les abonnés Freebox et ceux disposant d’un Forfait Free 5G, l’app est compatible avec les systèmes iOS et Android. Ses fonctionnalités incluent :

Accès en direct : Regardez les compétitions en direct, peu importe où vous êtes.

Contrôle du direct : Revenez en arrière pour revoir une finale ou un moment marquant.

Multi-support : Utilisez l’app sur votre smartphone ou votre tablette pour plus de flexibilité.

Restez informé sur les réseaux sociaux

Pour ne rien manquer des moments forts des Jeux Olympiques, suivez OQEE by Free sur Twitter et Instagram. Chaque jour, vous pourrez consulter le programme des épreuves à venir et rester à jour sur les performances des athlètes.

Grâce à l’application OQEE by Free, vous avez toutes les clés en main pour ne rien manquer des Jeux Olympiques, que vous soyez chez vous ou en déplacement. Ne manquez aucun moment de cette célébration mondiale du sport !

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox