C’est officiel, la nouvelle chaîne d’info B Smart débarquera le 16 juin sur les Freebox, puis chez les autres opérateurs sauf SFR

La nouvelle chaîne d’info éco et business B Smart fera ses grands débuts le 16 juin prochain, d’abord chez Free. Son coeur de cible, les patrons de petites et grandes entreprises.

La nouvelle chaîne de l’ex-visage de la matinale de BFM Business, débarquera officiellement le 16 juin, d’abord sur le web et sur les Freebox, avant de faire son apparition une semaine plus tard dans les offres Canal+ et sur les box d’Orange puis de Bouygues Telecom. B Smart fait donc l’impasse sur SFR. Après voir claqué la porte de BFM Business en mars 2019, Stéphane Soumier à l’origine de la création de la chaîne dont il détient 49%, n’a donc pas souhaité être diffusé par son ex-employeur.

D’abord prévu en avril dernier, le lancement de B Smart a été décalé crise sanitaire oblige. Cette nouvelle chaîne d’info économique et business est dédiée à un public de niche, à savoir les patrons de PME, ETI ou grandes entreprises. « Le chef d’entreprise, a priori coupable, sera, avec nous, a priori innocent », déclaré Stéphane Soumier.

Détenue à 51% par CMI France, groupe médias de Daniel Kretinsky, qui met enfin un pied dans la télévision, B Smart a opté pour un modèle économique basé sur la publicité, le sponsoring d’émission mais aussi l’événementiel et vise l’équilibre économique d’ici trois ans.

Au programme, des émissions diffusées 7 heures par jour et un accès à la demande sur des thématiques précises. La volonté est de se démarquer de BFM Business en bannissant le flux continu d’informations pour analyser en profondeur les enjeux économiques.

Source : Les Echos