Le saviez-vous ? L’interface TV des Freebox Delta et One est entièrement personnalisable

Il est en effet possible de réorganiser votre page d’accueil en fonction des services que que vous utilisez le plus. Si par exemple, votre priorité est d’accéder à la télévision, aux services de SVOD et de Replay en premier, vous pourrez ainsi déplacer ces univers tout en haut de votre home.

Il faut pour cela se rendre dans la rubrique “Accueil”

Puis de sélectionner “Déplacer les Univers”

La liste des différents Univers qui s’affiche sur la page d’accueil s’affiche alors

Il vous suffit plus ensuite qu’à sélectionner quel univers est le plus important pour vous et de le déplacer

Une façon d’optimiser votre navigation si vous n’utilisez que très peu certains univers proposés donc. De plus, chacune des suggestions dans les différents univers proposés s’adapte à l’utilisation qui en est faite, ainsi votre Freebox pourra vous proposer des contenus personnalisés au fur et à mesure que vous l’utilisez.