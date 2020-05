StopCovid : c’est officiel, l’application sera disponible le 2 juin sur tous les smartphones

Approuvée par l’Assemblée Nationale et le Sénat, l’application de traçage StopCovid est prête. Top départ le 2 juin prochain.

Geste barrière complémentaire en vue d’être plus efficace face à la pandémie, l’application StopCovid sera comme prévu téléchargeable dans les magasins d’applications de Google et Apple le mardi 2 juin. Le premier ministre, Edouard Philippe a officialisé hier son lancement lors de la présentation de la deuxième étape du déconfinement tout en affirmant qu’il ne s’agit pas d’une “arme magique contre l’épidémie”.

Après avoir reçu le vert de la CNIL malgré quelques recommandations supplémentaires, l’application a été approuvée avant-hier par l’Assemblée Nationale puis par le Sénat. “J’invite les concitoyens à l’utiliser pour se protéger et protéger les autres” a fait savoir Edouard Philippe. Simple d’utilisation, l’application permettra d’alerter immédiatement une personne d’un contact avec un individu diagnostiqué positif au Covid-19, croisé dans les derniers jours. En cas de contact à moins d’un mètre d’elle et pendant 15 minutes, “il faudra alors s’isoler, consulter un médecin et se faire tester » a-t-il expliqué. Reste à savoir si cet outil de traçage sera ou non téléchargé en masse par les Français. De cela dépendra son efficacité.