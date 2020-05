SFR se lance seul dans les box internet avec téléviseur 4K subventionné

SFR annonce ce matin lancer la première offre du marché associant la souscription d’un abonnement Internet et l’achat d’une télévision 4K UHD.

La filiale d’Altice ambitionne de compléter son expérience TV et se lance dans le subventionnement de téléviseurs. SFR proposera dès le 9 juin prochain à ses nouveaux clients et durant l’été à ses abonnés actuels, un abonnement fixe avec l’achat d’une Smart TV Samsung 4K UHD de dernière génération. L’opérateur justifie ce lancement par sa volonté de permettre de “profiter pleinement de la qualité d’image permise par la puissance de sa Fibre et de sa SFR Box 8 avec WiFi 6″.

A titre d’exemple, associé à l’offre SFR Fibre Power sous réserve d’un engagement de 24 mois, le modèle 43’’ (108cm), d’une valeur de 599€ TTC (prix conseillé), est accessible au tarif de 1€ à l’achat + 8€/mois pendant 24 mois grâce à la facilité de paiement, soit à un prix de 201€. Il s’agit donc ici d’un subventionnement basé sur le même principe que les offres mobiles avec un terminal mobile.

SFR intègre par ailleurs des avantages, appelés Bonus TV, exclusivement réservés aux clients Box + TV de SFR. Au delà d’un prix préférentiel appliqué sur l’achat de la Smart TV, s’ajoutent “la livraison premium de la TV dans la pièce de son choix”, mais aussi l’option Multi TV afin de disposer d’un second décodeur TV ainsi qu’un disque dur numérique d’une capacité de 300 heures.