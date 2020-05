Mobile et box : comparatif des gains d’abonnés chez Orange, Free, SFR et Bouygues au 1er trimestre 2020, avec plusieurs surprises

Tous les opérateurs ont désormais publiés les chiffres de leurs recrutements pour le 1er trimestre 2020 et il est donc possible de réaliser un comparatif. On y trouve pas mal de surprises, avec des classements parfois bouleversés.

Nous prenons ici en compte le parc forfait hors MtoM pour le mobile et le gain d’abonnés haut débit et très haut débit sur le fixe, sans oublier la fibre/THD. A noter que même si les chiffres ci dessous sont globalement en légère baisse par rapport aux trimestres précédents, ils ont été impactés par la crise sanitaire. Et la tendance devrait être encore plus forte au 2ème trimestre

Free confirme sa remontée sur le Mobile, Orange perd des abonnés

Bouygues Télécom a réalisé un carton plein au cours de ce 1er trimestre de l’année avec 113 000 abonnés supplémentaires. SFR baisse un peu de régime mais affiche tout de même une hausse de 79 000 abonnés. Free réussi à remonter à la 3ème place dans ce classement trimestriel, et continue à gagner des abonnés, pour le 2ème trimestre consécutif. La mauvaise performance vient d’Orange qui voit sa base d’abonnés mobile baisser de 36 000.

Recrutements Mobile

1- Bouygues Télécom : +113 000

2- SFR : +79 000

3- Free : +13 000

4- Orange : -36 000

Free se hisse au niveau de Bouygues Télécom sur le fixe

Habitué à la première place, Bouygues Télécom doit la partager ce mois-ci avec Free qui réalise une jolie remontée alors que l’opérateur de Martin Bouygues est en baisse par rapport aux trimestres précédents. Orange est juste en dessous avec + 37 000 abonnés et enfin SFR ferme la marche avec seulement 8 000 nouveaux abonnés fixe

Recrutements sur le fixe

1 ex æquo– Bouygues et Free : +47 000

3- Orange : +37 000

4- SFR : +8 000

Free toujours premier sur la fibre, SFR toujours à la peine

Enfin, au niveau du recrutement/migration sur la fibre, pour le quatrième trimestre consécutif, Free devance Orange avec 215 000 nouveaux abonnés. Free a d’ailleurs passé la barre des 2 millions d’abonnés FTTH il y a quelques semaines. Derrière, Bouygues Telecom reste au dessus de la barre des 100 000 nouveaux abonnés connectés en fibre sur le trimestre. Enfin, SFR ferme la marche avec un recrutement plus de 3 fois inférieur à Free. Sa part de marché continue de baisser.

Dont nouveaux abonnés FTTH et THD (pour SFR)

1- Free : +215 000

2- Orange : +193 000

3- Bouygues : + 117 000

4- SFR : +64 000