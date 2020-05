Un bug de Free Mobile fait jaser, l’eSIM est-elle vraiment utile ? Vos meilleurs réactions à l’actualité de Free et des Télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Un bug pour le forfait à 2€ de Free Mobile qui lance le débat

Vendredi dernier, Univers Freebox vous informait d’un bug présent sur l’espace abonné des clients 2€ chez Free Mobile, qui continuait d’indiquer une enveloppe d’1 Go disponible alors que celle-ci avait disparue. Le bug a été rapidement résolu, mais cela restait une mauvaise surprise pour certains qui ont pu se retrouver avec du hors-forfait. Si Free a depuis corrigé le tir, cela a également lancé un débat : cela vaut-il vraiment le coup de consommer les 50Mo data de ce forfait, au risque de hors-forfait ?

Quelle utilité pour l’eSIM ?

Bouygues Télécom prépare le lancement de l’eSIM en intégrant déjà son tarif dans ses brochures tarifaires, et comme souvent lorsque l’on parle de cette technologie, le fait que Xavier Niel n’en soit pas fan fait parler : certains freenautes veulent l’arrivée de la technologie quand d’autres pensent qu’elle est inutile. Et vous, que vous inspire cette technologie ?

Le geste de Free qui l’a le plus marqué n’est pas celui attendu…

Nous avons réalisé un sondage sur l’action de Free pendant le confinement qui vous a le plus plu. Si les résultats que nous avons publié il y a peu sont sans appel, le souci évoqué au dessus a forcément rendu cyniques quelques lecteurs, dont notre très cher VacheGTI qui avait d’ailleurs sonné l’alerte. Taquin !

Un moyen de communication bien plus ancien que les signaux de fumées…

Free a lancé pendant le confinement une petite série de vidéos éducatives nommée “Les savoirs Free“, avec des petites anecdotes autour des nouvelles technologies, pour en apprendre un peu plus sur le domaine. Alors que Free explique ce qu’est le premier moyen de télécommunication, certains ont fouillé pour en trouver un bien plus ancien…

Sinon il y a aussi le “Hé toi !” à travers la vallée, ou le grognement peut être ?

Un livre… ou une chronique ?

C’est assez fréquent que des communes, des associations de riverains ou même des maires s’opposent à l’installation d’une antenne-relais Free Mobile dans leur village. A Quimper par exemple, Free se retrouve à tourner en rond face à une mobilisation citoyenne récalcitrante. Et comme souvent, dans nos commentaires, on a le droit à des piques bien écrites et assez cinglantes, qui sont au goût de twistertwister par exemple, qui voudrais qu’on en fasse un livre ! Bon, pour le recueil imprimé, on ne peut rien promettre, mais on vous propose quand même cette chronique toutes les semaines ! 😉