Free rétropédale sur son récent changement de redirection appliqué à son site web

Retour à la normale, le site Free.fr renvoie à nouveau vers le portail de l’opérateur.

Moins de deux semaines après avoir apporté un changement d’accès à son site internet, Free fait machine arrière. Si Free.fr redirigeait automatiquement depuis le 29 avril vers la page des offres Freebox, ce n’est déjà désormais plus le cas. L’opérateur a fait le choix de revenir à un accès direct à son portail lequel met en avant, les bons plans de l’opérateur ainsi que ses nouveautés et astuces. Un large espace est aussi consacré à l’actualité au sens large en France et à l’international dans toutes les thématiques que ce soit la tech, le sport, la politique etc.

Depuis le portail Free, il est également possible d’accéder via le menu en haut de l’écran aux offres Freebox et Free Mobile mais aussi à la page des boutiques Free mais aussi à l’espace abonné Freebox.

