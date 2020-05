Un poste de chargé relations collectivités territoriales est à pourvoir chez Free à Montpellier dans l’Hérault

Rattaché(e) au Responsable Régional au sein de la Direction du Déploiement du réseau mobile de Free et dans une logique collaborative, votre rôle est de représenter Free auprès collectivités locales et des institutions publiques, dans le but de favoriser le déploiement du réseau mobile de Free en Ile de France.

Doté(e) d’un réel sens de la communication, vous vous assurez de la bonne compréhension de vos échanges et de la traçabilité de vos actions.

Vos missions principales sont les suivantes :

Développer des relations de confiance avec les représentants des collectivités locales

Mettre à jour et consolider la base contact existante (politiques et décideurs institutionnels de la région)

Représenter et porter les valeurs de Free au sein des instances référentes

Assurer la prise de parole de Free au sein des groupes de pilotage de couverture ciblée (Zones Blanches New Deal)

Assurer la communication écrite auprès des institutionnels (courriers types…)

Prendre en charge les réclamations des élus, notamment concernant la couverture mobile

Représenter Free à l’occasion des réunions publiques d’information

Assurer le suivi des dossiers d’information

Assurer la bonne application des éventuelles chartes applicables

S’assurer de l’obtention des autorisations d’urbanisme

Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif et que vous souhaitez rejoindre nos équipes n’hésitez pas à déposer votre candidature !

Iliad est une entreprise handi-engagée. Ce poste est ouvert aux candidatures des personnes en situation de handicap.