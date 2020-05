Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms… Une avant-première de Canal+ sur la Freebox, le réseau Free Mobile s’étend au loin etc..

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

09 mai 2011 : Free ouvre son premier Free Center

C’est un lendemain de jour férié en l’an de grâce 2011 que Free a ouvert pour la première fois une boutique physique, nommée Free Center. Cette boutique, inaugurée à Rouen, avait pour but de présenter la Freebox Revolution, mais également d’accompagner les abonnés Free dans la découverte de cette box. Si au début, le Free Center était une expérience pour l’opérateur, de plus en plus de boutiques similaires ont été ouvertes depuis, vous pouvez d’ailleurs savoir si il y a un Free center près de chez vous directement via ce lien, et depuis le confinement, un service a été mis en place en alternative aux boutiques pour éviter les déplacements superflus.

13 mai 2008 : Canal + à la demande disponible en avant première pour les Freenautes

Un service bien particulier arrive chez les abonnés Freebox avant même son lancement pour le grand public. C’est en effet Canal + à la demande qui sera disponible pour les abonnés Canal+ le bouquet de Free, une arrivée en avant-première chez l’opérateur, après un premier lancement dans une version pour PC. Les Freenautes ont donc pu accéder à des contenus inédits Canal à tout moment ou bien à des séries ou films populaires, avant tout le monde.

11 mai 2005 : Neuf Télécom et Cegetel fusionnent

Souhaitant contrer la puissance de l’opérateur historique, les deux opérateurs Neuf Télécom et Cegetel, filiale d’SFR à l’époque, ont fusionné en 2005, créant le groupe Neuf-Cegetel. En effet, avant cette fusion, France Télécom possédait 80% du marché des particuliers et 70% du marché professionnel dans la téléphonie fixe. Cette fusion permettra à Neuf-Cegetel de posséder 15% du marché à l’époque.





9 mai 2000 : “Google, can you speak French ? – Oui !”

Une étape importante pour l’importance qu’allait prendre le moteur de recherche dans nos vies. En effet, vingt ans auparavant, Google était décliné en 10 langues dont … le Français ! Seulement trois ans après que ses créateurs aient déposé le nom de domaine Google.com, le moteur de recherche montrait déjà ses ambitions internationales, avant de devenir le géant de la tech que nous connaissons désormais.

10 mai 2016 : Free candidate pour des fréquences 3G/4G en outre-mer

Après un appel à candidature ouvert par l’Arcep, le groupe Iliad a déposé des dossier pour être opérateur mobile ne Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion, à la Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin. Il envisageait alors d’investir 100 millions d’euros pour ces territoires. Depuis, l’opérateur a lancé Free Réunion en 2017, et de plus en plus d’indices pointent vers une arrivée de l’opérateur dans les caraïbes prochainement. Affaire à suivre !