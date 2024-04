Abonnés Freebox et Prime : arrivée d’un nouveau jeu PC gratuit à télécharger

Grâce à Prime Gaming, vous pouvez dès à présent peaufiner votre tactique de combat dans Fallout Tactics: Brotherhood of Steel.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis lundi, un nouveau titre a été ajouté à la sélection disponible disponible sur sa plateforme Prime Gaming. Vous pouvez le récupérer gratuitement jusqu’au 24 avril et y jouer quand vous voudrez, même après cette période. Il s’agit de Fallout Tactics: Brotherhood of Steel, un jeu de combat tactique en escouade dans l’univers de Fallout lancé en 2001.

Le synopsis : “Vous êtes les misérables déchets. Vous êtes peut-être né de la terre, mais nous vous forgerons en acier. Vous apprendrez à vous plier ; sinon, vous allez vous casser. En ces temps sombres, la Confrérie – votre Confrérie – est tout ce qui se dresse entre la flamme ravivée de la civilisation et le désert hurlant et irradié. Vos armes deviendront plus que vos outils, elles deviendront vos amies. Vous utiliserez vos compétences pour inspirer les humbles et protéger les faibles… que cela leur plaise ou non. Vos coéquipiers vous seront plus chers que vos proches et ceux qui survivront auront droit à l’honneur, au respect et au butin de guerre”.



Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et dans la nouvelle offre Freebox Ultra et offert pendant six mois pour les abonnés Freebox Révolution et Pop ainsi que pour les abonnés Freebox mini 4K ayant relié un forfait Free Mobile à leur offre fixe. A noter que 8 autres jeux sont également offerts sur Prime Gaming dont Fallout 2.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox