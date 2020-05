Free lance un nouvel épisode de sa série “Les Voisins”, avec un zeste de drague culinaire

6ème volet de la campagne de communication de Free, dédiée au confinement. Cette fois, parlons un peu cuisine et séduction et où le faire mieux qu’à Paris ?

Les petites saynète mettant en scène des habitants de grande villes confinés à leurs balcons et échangeant à travers leur rue continuent chez Free. Ancrée dans la période de confinement actuelle, la campagne se veut positive et vise à montrer ce que la situation actuelle peut apporter, même lorsque l’on doit rester chez soi.

Après Caen où l’on a eu droit à deux spots, un sur la coiffure autodidacte et l’autre sur la musique qui crée du lien, Bordeaux qui parle de solidarité et Marseille d’éducation, retour à Paris. La ville des lumières avait déjà été la scène d’un moment de séduction, et ça continue cette fois avec la drague par… la cuisine ! Avec l’approche du déconfinement, notre héros du précédent spot se jette à l’eau et invite son crush à diner chez lui, faute de restaurant ouvert. Avec des tutos trouvés sur internet, ça devrait le faire, non ? Le tout sous le regard d’un voisin moqueur.