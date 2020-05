35 chaînes offertes à tous les abonnés Freebox : les films incontournables qu’il faut voir en mai

Plus de cinéma sur les Freebox sans débourser un centime, l’opération continue ! Free a annoncé hier offrir plus de 30 chaînes à ses abonnés jusqu’au 11 ou 28 mai selon les canaux. Comme en avril, TCM Cinéma (canal 123), Eurochannel (119) et Drive in Movie Channel (120) poursuivent leur mise en clair. Presque cinéphile, Univers Freebox a fait le tour de ces chaînes cinéma offertes mais aussi d’une autre déjà gratuite Paramount Channel (52). On vous souffle nos incontournables des prochains jours !

Vendredi soir : en eau profonde, les pieds sur terre ou dans une autre galaxie ? A vous de choisir

De la science-fiction comme on les aime. A 18h25 sur Paramount Channel, voyagez aux confis de l’univers dans “Start-Trek” de JJ Abrams (2009). Onzième film issu de l’univers, cet opus met en scène le premier voyage d’un tout nouvel équipage à bord de l’U.S.S. Enterprise, le vaisseau spatial le plus sophistiqué de l’histoire. Il faudra protéger la Terre de sa destruction.

Prenez votre respiration à 20h50 sur la même chaîne ! C’est parti, “U-571” va vous propulser dans les fonds marins avec Matthew McConaughey (Interstellar). Adapté de faits réels, ce film met en scène la mission périlleuse d’un sous-marin américain chargé de récupérer les codes secrets de la marine allemande.

Sydney Pollack, son acteur fétiche Robert Redford et l’écologie, le trio refera ses preuves dans “Le cavalier électrique” (1979), à 20h50 sur TCM Cinéma. Le pitch, “un champion de rodéo déchu, reconverti dans la publicité, se révolte contre des valeurs contraires à son idéal de nature et de grands espace”.

De la balade nostalgique à la préparation d’un gros coup , restez sur le canal 123 à 22h50. Sera diffusé “Le récidiviste”, un film policier avec un Dustin Hoffman dans le rôle et bien…. d’un récidiviste. Après six années d’incarcération pour vol à main armée, malmené, Max Dembo prépare un gros coup, l’attaque d’une bijouterie.

Pas convaincus ? Optez alors pour “Les accusés” à 22h40 sur Paramount Channel avec une Jodie Foster étincelante. “Un soir de déprime, une jeune serveuse s’égare dans un bar où, s’étant fait draguer par un client éméché, elle est violée par son partenaire et deux autres hommes. Elle porte plainte, soutenue par une jeune avocate, . Les violeurs sont condamnés mais pas seulement.”

Samedi : “Ouf ! On a frôlé la vie !”

Cela manque de films d’aventure non ? En voilà un qui tombe à pic. A 16h40 sur Paramount Channel : “Congo” : Des scientifiques américains, escortés par un aventurier roumain, découvrent en Afrique centrale les ruines d’une cité perdue protégés par des singes d’une espèce mutante dangereuse.

A 18h05 sur TCM Cinéma, “Heat”, un film policier haletant dans lequel un flic tenace joue au jeu du chat et de la souris avec un braqueur professionnel aux méthodes expéditives. C’est aussi la confrontation de deux super stars, Al Pacino et De Niro.

Certains l’ont maté au bas mot 200 fois, d’autres peu ou pas ! Quoiqu’il en soit c’est un chef d’oeuvre unique. A 20h50 , suivra sur la même chaîne “Fight Club” de David Fincher avec Brad Pitt et Edward Norton au meilleur de leur forme. Allez, on pénètre au coeur de la schizophrénie et de la satire de la société de consommation.

Dimanche : de Marilyn Monroe à Keanu Reeves

Qui ne connaît pas la fameuse séquence de la bouche de métro de Marilyn Monroe soulevant sa robe blanche ? Vous la retrouverez à partir de 15h sur TCM Cinéma dans “7 ans de réflexion”, une excellente comédie de 1955 !

Terminer le week-end sans trop se prendre la tête avec un peu de suspense et de l’action à tout-va dans “Speed” sur TCM Cinéma à 20h50. Un terroriste a placé une bombe dans un autobus rempli de passagers. Keanu Reeves (Matrix) à la rescousse !

La semaine prochaine : un chef d’oeuvre de David Lynch, Les évadés et des petits coups de coeur

Lundi 4 mai

On arrête tout à 16h35, on zappe sur TCM Cinéma et on regarde “Blue Velvet” de David Lynch. L’histoire : “Après une macabre découverte, un étudiant sans histoire enquête dans un monde violent où une chanteuse de cabaret masochiste l’attire irrésistiblement.” Une réalisation comme d’habitude à conjuguer au plus-que-parfait et un casting royal , Isabella Rossellini, Dennis Hooper et Kyle McLachlan !

A 18h05 suivra toujours sur le même canal, “Le Monde selon Garp”, adaptation du roman du même nom de John Irving. Découvrez la vie à part de Garp, fils d’une infirmière célibataire joué par Robin Williams, et écrivain candide.

Tout aussi drôle, fou et frénétique que le premier. “Evil Dead 2″ pour vous servir à 20h40 sur Paramount Channel. Un film d’horreur délirant. Une cabane isolée en pleine forêt, deux amoureux de retour 4 ans après et des forces démoniaques !

Mardi 5 mai

Vous aimez New-York et les comédies sentimentales ? Voilà un bon compromis à 18h40 sur Paramount Channel avec “Rencontres à Manhattan”.

A voir sur TCM Cinéma à 18h50, “Un après-midi de chien” vous fera remonter en 1972 à New York, à des gangsters débutants braquent une banque et se retrouvent cernés par la police et les médias. Ils prennent alors en otage les employés de la banque. Débute alors un cauchemar qui va durer des heures… Al Pacino donne au film sa force.

A 22h40 sur la même chaîne, F.I.S.T vous plongera dans le monde des grands syndicats américains des années 30 et de leur lien avec les mafias. On y retrouve un Sylvester Stallone crevant l’écran. Un petit débardeur devenu leader incontesté du syndicat des camionneurs.

Mercredi 6 mai

“Les aventures d’un homme invisible” à 20h40 sur Paramount Channel. Un film de science fiction mal-aimé très injustement de 1982 aux effets spéciaux étonnants qui embarque dans “les mésaventures d’un golden boy, devenu invisible à la suite de l’explosion d’un laboratoire et traqué par un agent de la CIA qui veut faire de lui un cobaye à des fins militaires.”

Du dépaysement, la Grèce et de la romance. Découvrez “L’échappée grecque” à 15h sur Eurochannel. Une comédie savoureuse dans laquelle un jeune Italien, part au volant de la Fiat 500 de sa mère à la découverte de lieux mythiques en Grèce. Et ne tarde pas à tomber aumoureux.

Jeudi 7 mai

TCM Cinéma à 15h20 : “Les Mirage de la vie”, un mélodrame de Douglas Sirk (1959), son dernier film hollywoodien. Un regard la société américaine des années 40 et 50, à travers la vie de deux amies, l’une blanche et l’autre noire.

A 20h50 toujours sur le canal 123, “Les évadés”, un classique souvent classé dans le top 100 des meilleurs films de l’histoire. C’est le récit d’ un homme injustement condamné pour les meurtres de sa femme et de l’amant de celle-ci et qui va passer près de vingt ans dans un pénitencier.