Free Mobile espère lancer l’eSIM sur les Apple Watch en 2025, et devrait même en vendre

Il faudra s’armer de patience, l’eSIM Free Mobile sur les Apple Watch ne verra pas le jour avant 2025.

L’eSIM à votre poignet, c’est prévu chez Free Mobile mais cela va prendre du temps. Depuis plusieurs mois, l’opérateur déploie des serveurs spécifiques afin de supporter cette technologie sur des montres connectées. Si technologiquement il se dit prêt, l’ex-trublion a encore du pain sur la planche d’un point de vue contractuel, en particulier avec Apple.

Dans une interview accordée à Mac4ever en marge du lancement de la nouvelle Freebox Ultra, Xavier Niel a déclaré à ce propos le 30 janvier : “le contrat avec Apple est un petit peu compliqué, donc cela prend du temps… Je ne suis pas sûr que cela soit pour 2024. On va espérer en 2025, mais cela nous oblige à faire un certain nombre de choses, par exemple d’avoir dans toutes nos boutiques, la vente de montres, etc… Donc, c’est un sujet contractuel mais technologiquement, on est prêt ! Le problème est de savoir comment intégrer cela intelligemment dans nos process et nos modes de fonctionnement”.

