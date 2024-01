Xavier Niel vante la fibre 10G-EPON de la Freebox Ultra, disponible pour 35 millions de Français

La Freebox Ultra permet des débits extrêmement rapides à travers toute la France, Xavier Niel s’explique face aux interrogations autour de la technologie fibre utilisée.

Une box 100% fibre, proposant des débits 8 Gbit/s symétriques à 35 millions de foyers dans l’Hexagone. L’offre Freebox Ultra est donc particulièrement impressionnante, mais certaines interrogations émergent autour de cette technologie, déjà testée sur la Freebox Delta il y a cinq ans puis perfectionnée pour cette nouvelle Freebox haut de gamme. Durant la conférence de lancement de sa nouvelle box, le créateur de Free expliquait à quel point cela fut un challenge en demandant des investissements sur le réseau et le développement d’une box dédiée.

Mais quid des usages ? Xavier Niel répond notamment à la question “qui a besoin de tels débits”, assez simplement. À son sens, la fibre 10G “concerne tout le monde à un instant de raison quand on en a besoin. Bien sûr qu’on a pas besoin de 8 Gbit/s symétrique toute la journée, mais quand à un instant, on a besoin de télécharger un fichier, une vidéo, quand ça prend 20 secondes, ce n’est pas pareil que quand ça en prend plus.”

Le créateur de Free est conscient que pour l’heure, très peu de PC ou d’autres appareils sont capables de gérer ces débits impressionnants. ” C’est bien pour ça qu’on a mis le WiFi 7. La norme qui va arriver partout et qui va permettre d’accéder à 6Gbit“, et si là encore les appareils sont encore assez rares, ” dans six mois, vous me direz plus la même chose. Et dans un an, si quelqu’un vient dans votre emission pour dire que ça ne sert à rien, dans un an il sera ridicule et dans 3 ans, je serais ravi de faire une vidéo pour dire “cette personne s’est fait virer parce qu’elle a dit des conneries” ! […] C’est dans notre ADN d’être en avance” ironise-t-il au micro de Tech&Co. Une référence à des déclarations d’un ancien cadre de SFR venu sur BFM annoncer que la fibre 10G-EPON était inutile sur la Freebox Delta. Extrait d’ailleurs cité durant la conférence de lancement de la Freebox Ultra.

“Il y a 5 ans on nous disait le 10 Gbit ça ne sert à rien. Maintenant tous nos concurrents disent “attendez, on va faire du 10 Gbit, on a déjà 1 million de prises, on a deux millions de prises”. Et bien, on va aller plus loin, on va le mettre dans les deux sens et puis on va mettre le WiFi qui permet de le faire, mais c’est toujours cette volonté de se dire : “si je m’abonne aujourd’hui à une box, à un produit, il faut que cette box, ce produit, il soit le plus moderne possible”. Alors oui chez Free, on est toujours en avance de taille par rapport au reste du monde, il n’y a aucune offre, aucune box dans le monde aussi puissante qui existe, tant mieux et on est contents que les abonnés en bénéficient mais ça fait partie de notre image d’être en avance technologiquement. On ne va pas reprocher à Nvidia d’avoir des processeurs GPU les plus puissants au monde, on ne va pas reprocher à Intel d’avoir les processeurs les plus rapides au monde, et bien, c’est la même chose pour nous.”

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox