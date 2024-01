Découvrez les chaînes Universal+ incluses dans la nouvelle Freebox Ultra

Free a lancé en grande pompe ce mardi 30 janvier sa nouvelle box nommée Freebox Ultra. Cette dernière inclut de nombreux services dont Universal+, on vous le présente.

Universal+ a fait son arrivée en France le 17 novembre 2022 et appartient au groupe américain NBCUniversal. Depuis son lancement, Universal+ était disponible chez SFR, Bouygues Telecom ou encore Amazon Prime Video. Désormais, il est inclus chez Free pour les abonnés Freebox Ultra et prochainement pour les abonnés Freebox Révolution.

Que propose Universal+ ?

Universal+ est une offre de divertissement complète, elle propose des chaînes de télévision et les replays associés. Parmi les chaînes, vous pourrez retrouver :

13ÈME RUE (sur le canal 71) est une chaîne thématique française spécialisée dans les films policiers, thrillers, drames, films d’espionnage, films d’action. La chaîne diffuse également des grandes séries policières comme New York, Police Judiciaire, Chicago Fire ou la série originale Follow.



SYFY (sur le canal 72) est une chaîne de télévision américaine spécialisée dans la science-fiction, le film catastrophe, l’imagination, le paranormal et l’horreur créée en 1992 et lancée en France en 2005. Vous pourrez retrouver des séries comme The Ark, Resident Alien, mais aussi les quatre saisons de The Outpost.



E! (sur le canal 73) la chaîne 100 % pop-culture pour un accès exclusif aux célébrités d’Hollywood avec L’Incroyable Famille Kardashian, Below Deck Adventure ou encore The Real Housewives of Dubai.



DreamWorks (sur le canal 148) les studios DreamWorks ont leur chaîne de TV ! Cette chaîne est la destination pour le divertissement dédié aux enfants, qui rassemble les personnages bien connus de DreamWorks Animation, l’un des principaux studios mondiaux dédiés aux enfants et à toute la famille. Retrouvez de nombreux contenus comme « Les Aventures du Chat Potté », « Roi Julian ! L’Élu des lémurs », « Où est Charlie ? » ou encore « Les Croods : Origines ».



Il est possible d’accéder à Universal+ en HD sur tous vos écrans grâce à OQEE by Free sur la Freebox ou l’application OQEE by Free sur smartphone, tablettes, ordinateurs, Smart TV.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox