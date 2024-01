Freebox Ultra : Free réserve une autre bonne surprise à ses nouveaux abonnés avec Canal+

En incluant la chaîne Canal+ dans sa Freebox Ultra, Free permet également de passer à une offre supérieure en prenant en charge l’équivalent de 15,99€/mois.

Pour la première fois en France, un opérateur inclut la chaîne Canal+ dans l’une de ses offres box. Depuis plus de 20 ans, la chaîne cryptée est Free entretiennent une étroite collaboration à travers de nombreux partenariats comme l’intégration du bouquet TV by Canal dans plusieurs offres Freebox, encore une promotion pendant 12 mois sur Canal+ Séries. Lors du lancement de la nouvelle Freebox Ultra ce mardi janvier, l’idylle entre les deux acteurs s’est renforcée une fois de plus avec une nouvelle offre inédite et exclusive : la chaîne Canal+ Live est incluse dans l’abonnement à la nouvelle box de Free.

L'offre est différente puisqu'elle inclut la chaîne CANAL+. Et il est bien possible d'upgrader vers une offre supérieure (par exemple, l'offre à 22,99€, incluant MyCANAL, mais pour seulement 7€ de ta poche). — Frédéric Goyon (@Frederic_Goyon) January 30, 2024

Pour ceux qui se posent la question, de nouvelles possibilités sont désormais offertes en parallèle aux nouveaux abonnés Freebox Ultra puisque Free permet d’upgrader cette offre Canal+ Live vers une offre supérieure, a fait savoir sur X, Frédéric Goyon, responsable audiovisuel de Free. Autrement il dit, il est possible de migrer vers l’offre Canal+ à 22,99€ pour seulement 7€/mois, Free prenant en charge le reste.

Celle-ci donne accès à myCanal et 7 chaînes comme Canal+ Box Office, Canal+ Grand Ecran, Canal+ Sport 360, Canal+ Séries, Docs, Kids et même aux contenus d’Apple TV+.

