Free travaille avec Apple sur le Vision Pro

Xavier Niel annonce “de petites surprises” à venir sur le nouvel Apple Vision Pro.

Alors que le Vision Pro sera officiellement en vente ce vendredi 2 février, des acteurs français commencent à développer des applications dédiées à contrario de Netflix qui a décidé de bouder pour le moment le nouvel “ordinateur spatial” de la marque à la pomme. C’est le cas d’Arte, Canal+ mais également Free.

Dans une interview accordée à Mac4ever le 20 janvier en marge du lancement de la nouvelle Freebox Ultra, Xavier Niel, fondateur de Free, a déclaré à ce sujet : “on fait des choses avec Apple sur le sujet ! Donc vous verrez, on a de petites surprises sur ce sujet-là qui arrivent… J’ai signé 3500 documents qui doit même pas, me permettre d’utiliser le nom du truc, faut que je réfléchisse…”. Une version de l’application TV Oqee by Free pourrait ainsi devenir réalité sur l’Apple Vision Pro.

