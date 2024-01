Xavier Niel, invité de C à Vous, dit vouloir défendre le pouvoir d’achat des français, notamment avec sa nouvelle Freebox Ultra

Xavier Niel défend sa nouvelle Freebox Ultra, qu’il annonce bonne pour le pouvoir d’achat et pour l’écologie.

A l’occasion du lancement de la nouvelle Freebox Ultra, Xavier Niel était l’invité de C à Vous sur France 5. Il a en particulier été interrogé sur l’inflation et les engagements de Free de ne pas augmenter ses forfaits mobile.

Et dans ce cadre, il défend la stratégie de la nouvelle Freebox présentée hier, qui permet de faire de grosses économies à ceux qui consomment des contenus. En effet si cette Freebox coute 49,99€ la première année puis 59,99€, cette dernière inclut Netflix, TV by Canal, la chaîne Canal+ live, Amazon Prime, Universal+ et Disney+, ce qui couterait 150€ si tous ses services étaient vendus séparément.

