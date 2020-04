Cdiscount Mobile dégaine deux nouvelles séries limitées pour 30 et 100 Go et sans hausse de prix au bout d’un an

Après une offre à 10.99€ par mois, le MVNO lance deux nouvelles séries limitées avec au choix 30 ou 100 Go de data.

En ce moment, les opérateurs aiment proposer des séries limitées en mettant en avant la durée de leur promotion qui continue, même après un an. C’est le cas de Cdiscount Mobile, qui propose deux nouveaux forfaits, disponibles jusqu’au 04 mai 2020 inclus.

Le premier est un forfait contenant 30 Go de data, appels, SMS et MMS illimités ainsi que 10 Go supplémentaires en EU et dans les DOM, où vous bénéficiez également des appels, SMS et MMS illimités, le tout pour 9.99€ par mois, sans engagement “et pas que la première année” précise l’opérateur. A noter que lors de la commande, il faudra compter 10€ supplémentaires pour la carte SIM.

Pour les plus gros consommateurs de data, Cdiscount Mobile propose également un forfait à 14.99€/mois, toujours sans engagement et sans prix qui augmente au bout d’un an. Si vous souscrivez à cette offre, vous aurez ainsi accès à une enveloppe de 100 Go, appels, SMS et MMS illimités en France, EU et DOM, ainsi qu’à une enveloppe supplémentaire de 5Go en Union Européenne et dans les DOM.