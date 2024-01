Nouvelle année, Nouvelle grille tarifaire

Qui dit nouvelle année, dit nouvel article avec l’une des petites nouveautés déjà présentes pour les clients Free Caraïbe depuis le 1er Janvier 2024. Lorsque tout augmente de A à Z dans la vie quotidienne, chez Free Caraïbe il y a une baisse de tarif plus précisément pour le roaming. Cela signifie que les prix du Mo au-delà de 25Go (l’Hexagone, Europe, Mayotte et La Réunion) passent de 0,0019€ à 0,00164€ le Mo. Cependant tout les appels passés depuis l’étranger vers des fixes et mobiles présents dans la zone locale (Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Saint-Barthélémy et Saint-Martin) restent toujours inclus sauf pour le forfait 2€ (2h puis 0,05€ la minute).

Que nous réserve cette année 2024 avec Free Caraïbe, probablement de nouvelles avancées qui sont très attendues par tout les clients actuels et les futurs clients également. L’une des technologies la plus attendue par tous est celle de la VoLTE* VoWifi** qui laisserai potentiellement plus de liberté à la clientèle durant leurs communications.

*VoLTE :est une technologie qui permet de fournir des services vocaux de haute qualité sur les réseaux 4G LTE

**VoWiFi :permet le passage d’appels vocaux et d’envoyer des sms sur des réseaux Wi-Fi au lieu des réseaux cellulaires traditionnels

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox