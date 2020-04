Canal+ négocie avec Orange, Free, SFR et Bouygues la distribution de beIN Sports sur les box à partir du 1er juin

En discussion avec Canal+ pour distribuer Disney+ sur leur box, les opérateurs négocient également avec la filiale de Vivendi pour continuer à proposer directement beIN Sports à leurs abonnés à partir du 1er juin prochain.

Dans un mois et demi, Canal+ proposera dans ses offres l’ensemble des chaînes de sport premium de beIN Sports et deviendra en parallèle le distributeur exclusif des canaux sportifs du groupe qatari sur toutes les plateformes et auprès de l’ensemble des opérateurs tiers en France. Un accord allant dans ce sens et d’une validité de 5 ans renouvelable a été finalisé en février.

Selon L’Equipe, l’actuel premier diffuseur de la Ligue 1 qui prendra en charge la distribution de beIN Sports à partir du 1er juin, négocie actuellement avec Orange, Free, SFR et Bouygues. Des discussions seraient même avancées avec deux d’entre eux. Si rien n’est signé d’ici là, les abonnés des FAI seront dans l’obligation de s’abonner à une offre Canal comprenant beIN Sports ou à beIN Connect.

Pour rappel, beIN Sports a également sous-licencié en exclusivité à la filiale de Vivendi ses droits 2020-2024 de la Ligue 1 de football, permettant aux abonnés de Canal+ de bénéficier de deux matches par journée, dont 28 des 38 meilleures affiches de Ligue 1 de chaque saison.