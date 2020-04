Des arnaqueurs profitent du confinement pour créer des faux sites Netflix et Disney+ et voler des coordonnées bancaires

Alors que beaucoup cherchent à souscrire à des plateformes comme Netflix ou Disney+ pour s’occuper à la maison, les arnaqueurs flairent le filon et des faux sites arrivent en masse sur le web.

Le confinement a fait exploser la demande de SVOD dans le monde, les personnes bloquées chez elles cherchant un moyen de supporter le confinement en se divertissant. Si vous voulez sauter le pas et vous abonner à Netflix ou Disney+, gare aux copies de site web.

700 fausses pages web créées en l’espace d’une semaine

D’après la société de sécurité informatique Mimecast, citée par The Guardian, près de 700 faux sites reprenant l’apparence de Netflix et Disney+ ont été créés durant la période du 6 au 12 avril. Le but ? Profiter de l’engouement pour ces services de SVOD pour récupérer les données de ceux qui souhaitent s’y inscrire.

Des pages web reprenant l’identité visuelle de ces services, proposant de s’inscrire avec parfois des offres alléchantes voir des “comptes gratuits”. Si la majorité sont assez mal réalisés (fautes d’orthographe, affichage douteux…), certains peuvent s’avérer étonnamment convaincants et un public non averti pourrait ainsi se faire voler ses coordonnées bancaires par exemple, ou ses données personnelles. Le responsable de la sécurité informatique chez Mimecast indique d’ailleurs avoir observé ” une augmentation spectaculaire des domaines suspects se faisant passer pour les géants du streaming à des fins néfastes“. Netflix est d’ailleurs le service le plus visé par ce type d’arnaque.

Ainsi, il faut se méfier de ces sites qui promettent des comptes gratuits ou des offres trop belles pour être vraies. Avant le lancement de Disney+, des arnaques similaires étaient apparues, proposant de tester le service de SVOD en avant-première, mais arnaquant surtout en faisant souscrire les personnes tombant dans le piège à un abonnement caché très onéreux.