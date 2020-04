Un poste de concepteur télécom réseaux mobiles est à pourvoir chez Free à Montpellier dans l’Hérault

Free recherche un concepteur(-trice) télécom réseaux mobiles H/F à Montpellier. Les lecteurs d’Univers Freebox étant, a priori, concernés par le monde des télécoms et de Free en particulier, nul doute que certains d’entre vous seront intéressés et qualifiés pour ce poste.

Description

Afin d’offrir à nos abonnées la meilleure couverture possible, nos équipes du service déploiement recherchent et conçoivent des sites, effectuent les différents démarches administratives et réglementaires et supervisent la réalisation des travaux.

Au sein de l’équipe déploiement, composée d’une quarantaine de personnes (négociateurs, dessinateurs, concepteurs, chargés de patrimoine, chargés relations collectivités territoriales, coordonnateurs), vous êtes en charge de la conception de sites mobiles dans le respect du cahier des charges Free, de la réglementation et des contraintes liées à la sécurité.

Quelles seront vos missions en tant que concepteur ?

Préparer et organiser les visites techniques : récupérer toutes les informations utiles à la conception, réalisation de commandes

Mener la visite technique : prise de côtes et de photos, définition des emplacements du matériel en prenant en compte les demandes du bailleur, la structure du bâtiment, les demandes des ingénieurs radio, les impératifs de sécurité, etc.

Réaliser un compte-rendu de visite technique à destination de l’ensemble des parties prenantes du projet

Superviser et valider les plans APS (avant-projet sommaire) réalisés par le dessinateur

Réaliser les devis travaux

Participer à la visite technique APD (avant-projet définitif) en lien avec le conducteur de travaux et le maître d’œuvre

La qualité de votre travail est déterminant à l’obtention des autorisations administratives et à la construction de sites mobile.

Ce métier implique de fréquents déplacements afin de réaliser les visites techniques.

Vous serez amené(e) à réaliser les visites techniques dans des conditions d’accès en hauteur.

Vous serez formé(e) au travail en hauteur ainsi que dans le but d’obtenir une habilitation électrique.