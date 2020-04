Mise à jour des chaînes et services offerts sur les Freebox et améliorations des forfaits Free Mobile pendant le confinement

Pendant le confinement, Free continue de faire des gestes envers ses abonnés. Voici la liste mise à jour des chaînes et services offertes en avril et des nouveaux enrichissements apportés aux forfaits Free Mobile, sans oublier les cadeaux en cours.

Depuis mi-mars, les Français sont priés de rester chez-eux, pandémie de Coronvirus oblige. Il faut donc s’occuper au mieux. Pour améliorer le quotidien de leurs abonnés, les opérateurs multiplient les gestes, sur les box comme sur le mobile. L’occasion de passer en revue les actions de Free à destination des Freenautes mais aussi tous les autres services et chaînes accessibles sans surcoût temporairement.

Améliorations temporaires des Forfaits Free Mobile

Jusqu’au 30 avril prochain, l’opérateur de Xavier Niel booste ses forfaits mobiles, plus d’appels et de données pour son offre à 2€ et 4 fois plus de data en roaming pour ses abonnés à son forfait le plus musclé :

La semaine dernière, Free a en effet offert 4 fois plus de data 4G soit 100 Go/mois à ses abonnés au Forfait Free (15,99€/mois pour les abonnés Freebox sinon 19,99€/mois) bloqués en Europe ;

L’opérateur offre également 2 fois plus d’heures d’appel, soit 4h/mois (au lieu de 2h) et 20 fois plus de data 4G, soit 1 Go/mois (au lieu de 50 Mo) en France métropolitaine à ses abonnés au Forfait 2€/0€ mais aussi pour toute nouvelle souscription, jusqu’au 30 avril 2020. A noter que Free propose pendant la période de confinement une option gratuite de blocage pour éviter toute surconsommation de data sur cette offre.

Free a aussi augmenté fin mars à 1 Mbit/s le débit 4G au-delà de l’enveloppe Internet pour ses abonnés aux Forfaits Free 100 Go et Série Free 50 Go/60 Go.

Free offre 42 chaînes à tous ses abonnés Freebox

Il y en a pour tout le monde Après la gratuité de Canal+ et Canal+ Séries en mars et des chaînes jeunesse, Free a décidé d’offrir durant tout le mois d’avril 42 chaînes à ses abonnés Freebox. Dans le détail, l’opérateur a maintenu la diffusion en clair sur Freebox TV des chaînes Jeunesse initialement prévue jusqu’au 31 mars et rend accessible sans débourser un centime jusqu’au 30 avril 2020 de nouvelles chaînes parmi lesquelles des chaînes Cinéma comme Eurochannel, Drive in Movie Channel et TCM Cinéma mais aussi des chaînes Généralistes, Premium, Séries & Divertissements, Musique, Sport, Découverte, Style de vie/ Pratique et Étrangères”.

#Alamaison, une nouvelle chaîne éphémère de Mediawan, gratuite et sans pub débarque sur les Freebox

Dès aujourd’hui, Mediawan va lancer une nouvelle chaîne éphémère gratuite éducative et culturelle pour toute la famille sur les Freebox (canal 47), mais aussi chez les autres opérateurs. A l’heure où nous écrivons ces lignes, la chaînes n’est pas encore disponible mais le sera dans la journée et ce pendant toute la durée de confinement.

TF1, France Télévisions, M6 et Canal+ mais aussi les quatre opérateurs sans oublier les studios Pathé et Gaumont, ainsi que la société de production Réservoir Prod…, se son ralliés à l’initiative du premier producteur de fiction en France. Tous les jours pendant le confinement, de 7h à minuit, vous y retrouverez des fictions, documentaires, émissions scientifiques ou historiques. “Cette offre inédite permettra de mettre à profit les prochaines semaines de confinement pour apprendre, se cultiver, découvrir ou réviser ses classiques, notamment en histoire, sciences et culture, cinéma, adaptations littéraires… à travers des formats audiovisuels innovants et ludiques”, informe Mediawan.

Des services et chaînes offertes pour les abonnés Freebox Delta sur Prime Video

Pendant le confinement des chaînes et services sont disponibles avec une période d’essai de 30 jours sur Prime Video. Pour en bénéficier, rendez vous simplement sur le service SVoD d’Amazon, disponible sur la page d’accueil de la Freebox delta. Puis, dans la catégorie Channels. Actuellement Starzplay, service d’abonnement à la demande permettant de regarder en streaming et en qualité full HD des films, et séries est accessible gratuitement pendant un mois, tout comme le catalogue de MGM, truffé de films cultes et Blockbusters et Mubi qui vous permet de découvrir chaque jour un film acclamé par la critique et choisi par des experts. A noter qu’OCS n’est plus accessible gratuitement pendant un mois, mais désormais seulement en essai pendant 7 jours. Pour les abonnés à la Freebox et à Prime Video, ces contenus sont également accessibles sans surcoût pendant la même période.

Le Pass Cinéma illimité offert pendant un mois sur Film TV

FilmoTV est un service de VOD disponible dans la rubrique Vidéo Club de la Freebox. Outre les locations à l’unité, il propose aussi un Pass Cinéma Illimité qui vous donne accès à 700 films en SD, HD, VF, VO, des bonus, des interviews ainsi qu’une option mobilité offerte. Sur ce pass, Filmo TV vous propose 1 mois offert.

Deux épisodes d’une série d’Adult Swim et un autre d’une production originale de Canal+ offerts sur la Freebox

Comme il le fait régulièrement, Free offre à ses abonnés en partenariat avec AdultSwim, deux épisodes de la série d’animation humoristique à succès “Black Dynamite”, directement sur votre Freebox. Pour rappel, AdultSwim est disponible en linéaire (canal partagé avec Toonami), mais aussi sous forme de service de VOD en illimité via un pack dédié.

En vous rendant sur l’Aktu Free de votre Freebox (dans le menu “Télévision” sur Freebox Révolution, directement sur la Home pour Freebox Delta, One et mini 4K), vous pouvez également découvrir le premier épisode de “Validé”, nouvelle création originale du groupe Canal+. Cette série, acclamée par le public et déjà visionnée 6 millions de fois, est réalisée par Franck Gastambide.

D’autres chaînes offertes pour les abonnés à une offre Canal+

Par ailleurs, pour tous ceux qui disposent d’un abonnement à une offre Canal+ (hors abonnés CANAL+Séries ou ayant souscrit via l’application myCANAL iOS/Android), de nombreuses chaînes supplémentaires sont offertes jusqu’au 15 avril. Pour y accéder, il suffit de vous rendre dans l’univers Canal+ de votre Freebox, ou sur myCanal :

Ciné + Premier, Frisson, Emotion, Famiz, Club, Classic, OCS Max, OCS City, OCS Choc ,OCS Géant, Disney Cinéma, TCM Cinéma, Paramount Channel Et également toutes les chaînes séries, jeunesse et documentaires.

Des chaînes gratuites supplémentaires sur Freebox Mini 4K, pour les abonnés Molotov TV

Pour y accéder, il faut avoir téléchargé l’application Molotov TV depuis la Play Store de la Freebox Mini 4K, et être abonnés à une des offres payantes de Molotov. Vous disposerez ensuite de cinquante chaînes offertes. La durée de l’offre n’a pas été communiquée et la liste a ou être modifiée.