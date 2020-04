Free Mobile augmente temporairement la data de son forfait à 9,99€/mois

Comme tous les mois, Free augmente le temps d’une semaine la data incluse dans son forfait “Série Free”. Les nouveaux abonnés ont désormais droit à 60 Go pour 9,99€/mois pendant un an.

Pas mal pour les étudiants sans accès internet pendant le confinement. Jusqu’au 7 avril prochain, Free Mobile augmente de 10 Go son offre spéciale “Série Free” sans engagement et ce pour toute nouvelle souscription. Intercalée entre les deux forfaits historiques de l’opérateur, celle-ci comprend pour 9,99€/mois pendant un an, appels, SMS et MMS illimités, désormais 60 Go en France métropolitaine et 4 Go/mois en roaming depuis Europe et DOM en 3G et 4G. A l’issue des 12 mois, les abonnés basculeront automatiquement sur le Forfait Free classique 100 Go à 19,99€/mois ou data illimitée à 15,99€/mois pour les abonnés Freebox.

A noter que l’opérateur de Xavier Niel applique une date de validité uniquement lorsqu’il gonfle la data de son forfait lancé en juillet 2018. Un retour à 50 Go est donc prévu dans une semaine.