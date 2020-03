Attaqué par TF1, M6 et France Télévisions, Canal+ annonce ce soir qu’il doit mettre fin à sa mise au clair sur les box

Le confinement continue mais Canal+ ne sera plus en clair sur les box

Depuis le 17 mars, les chaînes Canal+ étaient passées en clair sur toutes les box des opérateurs Français. Un geste de la part de la filiale de Vivendi qui visait à aider les Français à supporter les mesures de confinement mise en place pour ralentir la propagation du Coronavirus. Une décision qui n’avait pas plus à TF1, M6 et même France Télévisions, qui avaient dénoncé ce cadeau fait par le Groupe Canal+.

Allant dans le même sens, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel avait estimé que cette opération bousculait l’équilibre entre les chaînes payantes et les chaînes gratuites d’arrêter cette opération au plus tard le 31 mars. Canal+, qui souhaitait initialement renouvelé l’opération jusqu’au 15 avril, avait déjà revu à la baisse son offre de mise au clair, en ne proposant plus que Canal+ et Canal+ Séries.

Ce soir prend donc fin la gratuité de Canal+ pour les abonnés box et il n’y aura donc pas de renouvellement de l’opération malgré le prolongement du confinement. La chaîne annonce sur Twitter qu’après “ 15 jours en clair, et malgré votre enthousiasme, CANAL+ doit repasser cette nuit en crypté. Merci à toute la filière cinéma de nous avoir permis de vous accompagner dans les premiers jours de ce confinement. Le clair s’arrête mais le confinement continue. Restons chez nous.”